القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثقافة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:58 ص

"الأشفور باشا" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب

الأشفور باشا بالحديقة
ايهاب مصطفى
dostor.org/2645806

فى ليلة رائعة من ليالى رمضان الثقافية التى تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب، قدمت الهيئة عدة فعاليات ثقافية وفنية، حيث قدمت فرقة السامر المسرحية العرض الكوميدي الجديد "الأشفور باشا" من تأليف وإخراج يس الضوي، وبطولة جلال العشري، ومحمد النبوي، ونهال أحمد، وإيهاب عزالعرب، ودينا مجدي، ومنى عبدالستار، وموسيقى وألحان أحمد خلف.

تدور أحداث العرض حول تجسيد مجموعة من السلبيات والهموم التى تؤرقنا وتمسنا في محاولة للنهوض بالمجتمع وبناء الإنسان لنرتقي بالوطن، كما يناقش العرض البيوقراطية الشديدة من خلال شخصية فولان فى إطار فنتزيا ساخرة، التى تستمر حتى آخر رمضان.

وعقدت ندوة لمناقشة رواية "أدمنياوس الألماسى" ضمن سلسلة روائع الأدب العربي، ناقشتها المؤلفة سلوى بكر، وأدارها فاروق الحبالي، وتحكي الرواية قصة أوريجا أحد رواد الفلسفة المسيحية الذى حاول التوفيق بين النصوص الدينية والعقلية فيما يعرف بالهرمونطيقا.

بالإضافة إلى الورش المتعددة التى تقيمها الإدارة المركزية للدرسات والبحوث، منها ورشة رسم حر بورق الباستيل، وورشة لعمل انسيالات من الصوف، بجانب مجلة عن عيد الفطر بعنوان "أهلًا بالعيد"، وحوار مفتوح عن قصص الأنبياء "سيدنا عيسى"، بالإضافة إلى ورشة حكي بعنوان "وحوي يا وحوي" بمشاركة عبده الزراع.

وفى سياق متصل نظم التمكين الثقافي معرض لنتاج ورش المشغولات اليدوية من إنتاج ذوي القدرات الخاصة، بجانب ورشة رسم وتلوين باستخدام بالألوان الفلومستر والورق الكانسون للجمعيات الثقافية.

"الأشفور باشا" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب
"الأشفور باشا" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب
"الأشفور باشا" بالحديقة الثقافية بالسيدة زينب
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