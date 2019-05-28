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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 03:46 ص

رامون دياز يرحل عن تدريب بيراميدز

رامون دياز يرحل عن
رامون دياز يرحل عن تدريب بيراميدز
dostor.org/2645805

أعلن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق بيراميدز، رحيله بشكل رسمي عن تدريب الفريق.

أكد دياز عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي رحيله عن تدريب بيراميدز وعدم تواجده في مباراة حرس الحدود القادمة.

وبدأ رامون دياز المدرب الأرجنتيني مشواره مع بيراميدز وقاد تدريبات الفريق عقب عودة اللاعبين للمران بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها الفريق لمدة 24 ساعة بعد الفوز علي الداخلية بهدفين في مسابقة الدوري الممتاز فبراير الماضي.

وكان قد عقد المدير الفني جلسة مع حسام البدري رئيس النادي وأحمد حسن المشرف على الكرة من أجل إيضاح الأمور الخاصة بالفريق للمدير للفني.

وقاد أحمد حسن فريق بيراميدز في مباراة الداخلية لحين وصول رامون دياز وحقق فريقه الفوز على الداخلية بهدفين نظيفين في الدوري الممتاز، وقتها.

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