ارتفاع أسعار النفط أكثر من 1% بنهاية تعاملات الإثنين

شهدت أسعار النفط، أمس الإثنين، ارتفاعًا بأكثر من 1%، وذلك بدعم من التوترات في الشرق الأوسط، وتخفيضات الإمدادات التي تقودها منظمة أوبك، إضافة إلى استمرار تعطُّل إمدادات الخام من روسيا، بعد اكتشاف مشكلة التلوث الشهر الماضي.



وأسهمت تخفيضات الإنتاج، سواء الطوعية التي تنفذها أوبك وحلفاؤها، أو الناجمة عن عقوبات أمريكية، في ارتفاع خام القياس العالمي برنت 29% منذ بداية العام الحالي، وفق «رويترز».



وزاد خام برنت 1.42 دولارًا، أو 2.07%؛ ليبلغ عند التسوية 70.11 دولارًا للبرميل، بعدما تراجع بنحو 4.5% الأسبوع الماضي.



وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 59 سنتًا، أو ما يعادل 1%؛ لتصل إلى 59.24 دولارًا للبرميل؛ بحلول الساعة 1752 بتوقيت جرينتش.



وأسهمت عطلات عامة في الولايات المتحدة وبريطانيا، أمس الإثنين، من الحد في المشاركة بالسوق، وأبقت الأحجام منخفضة.



يأتي هذا، وسط توترات حالية بين أمريكا وإيران؛ حيث أعلنت واشنطن، الجمعة الماضي، أنها سترسل المزيد من القوات إلى الشرق الأوسط، ما أثار احتمالًا بتعطُّل الإمدادات، ومن ثمَّ دعم الأسعار.



وقال مصدران بقطاع النفط، لـ«رويترز»، إن إنتاج الخام الروسي واصل انخفاضه هذا الشهر، تحت ضغط تراجع الصادرات، بعد اكتشاف تلوّث الشحنات المتدفقة، عبر خط أنابيب دروجبا الممتد إلى أوروبا في أبريل.



وأسهم تراجع الإنتاج بفعل التلوث، في تقلُّص المعروض بالسوق وتعزيز الأسعار، كما ساعدت تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك، في صعود عقود النفط الآجلة.



وفي تعليقات تشير، إلى أن أوبك لا تتعجل تخفيف قيود الإمدادات قبل اجتماع منتصف العام لمراجعة سياسة الإنتاج، قال وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، إنه من المتوقع أن تتوازن السوق صوب نهاية 2019.



وقال الفاضل، لـ«رويترز»،: «لا يزال أمامنا مزيد من العمل، وأعتقد أن السوق من المتوقع أن تتوازن خلال النصف الثاني من 2019، مع مزيد من التوازن صوب نهاية 2019».



وقال أوليفييه جاكوب، محلل النفط لدى بتروماتريكس: «العامل الرئيسي الذي يمنع صعود الأسواق بفعل الأنباء الجيوسياسية، هو القلق حيال الاقتصاد».



وأظهرت بيانات، أمس الإثنين، أن أرباح الشركات الصناعية الصينية تقلصت في أبريل، بينما أشارت بيانات نُشرت يوم الجمعة، أن الطلبيات الجديدة للسلع الرأسمالية الأمريكية الصنع، انخفضت أكثر من المتوقع الشهر الماضي.