وفاة إمام الحرم النبوى السابق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

نعت عائلة العلامة الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد، ودعاة سعوديون ونخب ثقافية ودينية، إمام الحرم النبوي السابق الذي وافته المنية عن عمر ناهز 100 عام.



وتوفي الشيخ الحمد مساء الاثنين، ومن المقرر أن يصلي عليه يوم الثلاثاء في جامع "الملك خالد" بمنطقة "أم الحمام" في الرياض.



وولد الشيخ الحمد في مصر عام 1921، من أسرة تنتمي إلى قبيلة بني هلال.



ودرس في الجامع الأزهر في كلية الشريعة، وحصل على الشهادة القديمة، ثم عمل مدرسًا في مصر لمدة 10 سنوات، لينتقل بعدها إلى السعودية، ويعين مدرسًا في معهد بريدة العلمي، ودرس فيه 3 سنوات متتالية ابتداء من سنة 1957.



وفي العام 1959، عُين الشيخ عبدالقادر مدرسًا في كليتي الشريعة واللغة العربية في الرياض، ودرّس التفسير وأصول الفقه.



وانتقل في العام 1962 إلى المدينة المنورة، ودرّس في كليات الجامعة الإسلامية، إلى أن نُقل إلى قسم الدراسات العليا حتى أحيل إلى التقاعد.



وأمَّ الشيخ عبدالقادر، المصلين بالمسجد النبوي في رمضان (صلاة التهجد) سنتي 1986 و1988.