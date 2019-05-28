التحالف يشتت تعزيزات الحوثى بالضالع

قصفت مقاتلات التحالف العربي، ليل الثلاثاء، موقع تعزيزات ليملشيات الحوثي في منطقة الفاخر شمالي محافظة الضالع، تزامنًا مع قصف مدفعي للقوات المشتركة على مواقع وأهداف الحوثيين في ذات المنطقة.



وأفشلت القوات المشتركة هجومًا انتحاريًا لميليشيات الحوثي هو الثاني خلال ٢٤ ساعة داخل مدينة الحديدة.



وقالت مصادر عسكرية، إن قتلى وجرحى سقطوا في صفوف المتمردين الحوثيين في مواجهات مع القوات المشتركة، بعد أن دفع المتمردون بالعشرات من مسلحيهم لتنفيذ "محاولة تسلل انتحارية" باتجاه الأحياء الشرقية لمدينة الحديدة.



وقتل ثلاثة قناصة تابعين للحوثيين عقب استهداف لأفراد القوات المشتركة داخل مدينة الحديدة، فيما قالت مصادر في القوات المشتركة إنها رصدت مواقع تمركز القناصة الحوثيين على أسطح مبانٍ سكنية محيطة بجولة الحلقة في شارع الخمسين، وتم قتل ثلاثة منهم، عقب قتلهم أحد أفراد القوات المشتركة وإصابة آخر.



وكثف القناصة الحوثيين خلال الأيام القليلة الماضية من استهداف المدنيين في الأحياء السكنية المحررة، وقتلوا عاملين في منشآت خدمية داخل مدينة الحديدة، ضمن تصعيدها الهادف لنسف اتفاق السويد.



كما أقدمت مليشيات الحوثي على استهداف الأحياء السكنية المكتضة بالسكان في مديرية حيس جنوبي محافظة الحديدة بالأسلحة المتوسطة والثقيلة وبالقناصة. وألحق القصف المتكرر أضرارا في بعض المنازل.