يونيون برلين يتأهل إلى البوندسليجا للمرة الأولى فى تاريخه

حقق يونيون برلين إنجازا تاريخيا بالتأهل للدرجة الأولى بالدوري الألماني "بوندسليجا" للمرة الأولى في تاريخه، عقب تعادله سلبيًا مع ضيفه شتوتجارت في إياب ملحق التأهل.



وعلى ملعب "آندر آلتن فورستيري" في برلين، كان التعادل السلبي هو سيد الموقف، ليتمكن الفريق العاصمي من حجز بطاقة تأهله للبوندسليجا للمرة الأولى في تاريخه، مستفيدًا من تعادله في مباراة الذهاب منذ أيام على ملعب شتوتجارت "مرسيدس بنز أرينا" بهدفين لمثلهما.



وبهذه النتيجة يلحق يونيون برلين بثنائي الدرجة الثانية كولن وبادربورن، اللذين حجزا مقعديهما من قبل.



على الجانب الآخر، عاد شتوتجارت، المتوج بلقب البوندسليجا 5 مرات، للدرجة الثانية مجددا بعد موسمين قضاهما وسط كبار ألمانيا، ليرافق بذلك الثنائي الهابط هذا الموسم وهما هانوفر ونورنبرج.