إصابة 19 شخصًا بينهم أطفال فى عملية طعن باليابان

أعلنت هيئة الإطفاء اليابانية، الثلاثاء، إصابة 19 شخصًا بينهم أطفال في عملية طعن بسكين في مدينة كاوازاكي، الضاحية الجنوبية للعاصمة اليابانية طوكيو.



وقال كييشي هاياكاوا، المتحدث باسم فرق الإطفاء في كاوازاكي إن: "عدد الجرحى هو الآن 19، بينهم اثنان جروحهما بالغة ومؤشراتها الحيوية معدومة".



بدوره، أوضح داي ناجاسي متحدث آخر: "إن رجلًا طعنهم بسكين"، مضيفًا: "لقد تلقّينا نداء استغاثة في الساعة 07.44 صباحًا يفيد بأن أربعة تلاميذ في المرحلة الابتدائية تم طعنهم بسكين".



من جانبها، قالت الشرطة إنها اعتقلت مشتبها به، من دون مزيد من التفاصيل، فيما أوردت وسائل إعلام رسمية أن المهاجم طعن نفسه ما أدى لإصابته بجروح خطرة.



وأضافت أنه تم العثور على سكينين في موقع الهجوم، لكن هذه المعلومة لم يؤكدها مصدر رسمي.



ويتواكب الحادث مع زيارة قائمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيث وصل، السبت الماضي، إلى طوكيو، بصحبة زوجته ميلانيا، ولمدة 4 أيام.



كما جاء الحادث بعد ساعات من لقاء الرئيس الأمريكي كأول رئيس أجنبي، بإمبراطور اليابان الجديد ناروهيتو، الذي اعتلى العرش في أوائل مايو الجاري، بعد تنازل والده أكيهيتو عنه.