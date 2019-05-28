التعاقد مع 18 طالبًا من جامعة طنطا لمحو الأمية بالغربية

أعلنت كلية التربية بجامعة طنطا، مساء أمس الإثنين، عن توقيع عقود مع 18 طالبًا على مستوى الكلية والكليات الأخرى التابعة للجامعة، لمحو الأمية بنظام التعاقد الحر، وذلك تحت إشراف الدكتور سمير عبدالوهاب الخويت، عميد الكلية، والدكتورة فاتن فودة، الأستاذ بقسم المناهج وطرق التدريس بالكلية، ومحمد أبو النبايل مدير فرع هيئة محو الأمية وتعليم الكبار بالغربية.



وأشار عميد كلية التربية بجامعة طنطا، إلى أن هذا يأتي انطلاقًا من البروتوكول المبرم بين فرع هيئة تعليم الكبار بالغربية، وبين كلية التربية جامعة طنطا، وبما يساهم في خفض معدلات الأمية على مستوى المحافظة بصفة خاصة والجمهورية بصفة عامة.



وكانت جامعة طنطا، برئاسة الدكتور مجدى سبع، قد أعلنت عن جوائز ومنح وإعفاء من المصروفات للطلبة المشاركين فى مشروع محو الأمية التى تتعاون فيه الجامعة مع هيئة محو الأمية، وصلت إلى 10 آلاف جنيه جوائز مالية، ومنح دراسية، إلى جانب الإعفاء من مصاريف الجامعة والمدن الجامعية.