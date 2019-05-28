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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:39 ص

مصرع شخص وإصابة 6 آخرين إثر حادث اختناق داخل خزان بمطروح

مصرع شخص وإصابة 6
ياسمين شعيب
dostor.org/2645794

لقى شخص وإصابة 6 آخرين، إثر حادث اختناق عادم ماتور رفع مياة داخل خزان أحد أهالى محافظه مطروح في منطقة عمر دارة بعلم الروم.

تلقي الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، إخطارًا مصرع شخص وإصابة 6 آخرين، إثر حادث اختناق عادم ماتور رفع مياه داخل خزان أحد أهالى مطروح في منطقة عمر دارة بعلم الروم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى مطروح العام لتلقي العلاج وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

وحصلت "الدستور" على أسماء المصابين، وهم: "محمد حسني عبدالرحمن، 28 سنة، مقيم في مطروح، وعلي رمضان علي، 30 سنة، مقيم في مطروح، ومحمد عوض رمضان، 25 سنة، مقيم في مطروح، وحسن محمود حسن، 21 سنة، ومصطفى محمد مفتاح، 27 سنة، مقيم في مطروح، وصابر إبراهيم عثمان، 44 سنة، مقيم في مطروح، بالإضافة إلى محمد أحمد الشاعر، 45 سنة، جثة هامدة، بعد إجراء الانعاش القلبي.

وأكد الدكتور محسن طه، وكيل صحة مطروح، أن جميع المصابين تلقوا الإسعافات الأولية فور وصولهم مستشفى مطروح العام وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

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