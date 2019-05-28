منح الجنسية الإماراتية لـ 3354 من أبناء المواطنات

أعلنت السلطات بدولة الإمارات العربية المتحدة، أمس الإثنين، منح الجنسية لـ 3354 من أبناء الإماراتيات.



وقالت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، مساء أمس، إن القرار يأتي بتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، لافتًا إلى أن الهيئة أنجزت كافة الإجراءات المتعلقة بمنح الجنسية للمشمولين بالقرار.



وأوضحت الهيئة أنه سيتم إتمام كافة إجراءات تسليم الجنسية خلال جدول زمني بالتنسيق مع الجهات المعنية.



وكان الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان وجه بسرعة إنجاز إجراءات منح الجنسية للمستحقين من أبناء المواطنات بما يضمن تمتعهم بالمواطنة باعتبارهم أحد مكونات النسيج المجتمعي وركنًا من أركانه.