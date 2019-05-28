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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:53 ص

الكنيست الإسرائيلى يحل نفسه بعد فشل نتنياهو فى تشكيل الحكومة الجديدة

نتنياهو
نتنياهو
dostor.org/2645789

صادق الكنيست (البرلمان)، مساء أمس الإثنين، على مشروع قانون حل نفسه بالقراءة التمهيدية وبأغلبية كبيرة، في ظل أزمة المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة، حسبما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية.

وأفادت الإذاعة الإسرائيلية، بأن التحرك يأتي في الوقت الذي التقى فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رئيس حزب «إسرائيل بيتنا» أفيجدور ليبرمان، سعيًا لإيجاد تسوية للأزمة، ولم ترد تفاصيل عن تحقيق تقدم.

من جانبه، أعلن رئيس كاحول لافان، بيني جانتس، أن حزبه لن يدعم مشروع قانون حل الكنيست، معتبرًا أنه كان يجب إسناد مهمة تشكيل الحكومة إليه، بعد فشل نتنياهو فيها.

ويأتي مشروع قانون حل الكنيست، عقب تعثر المفاوضات الائتلافية، وإلزام حزب الليكود جميع أعضائه من وزراء ونواب بحضور هذه الجلسة، وتقرر خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في مكتبه بالقدس، أمس، مع رؤساء الأحزاب المشاركة في المفاوضات الائتلافية، مواصلة استنفاد جميع الفرص لتجنب خوض انتخابات جديدة، والتوصل إلى حل بخصوص قانون التجنيد، بينها احتمال شطب هذه المسألة من الاتفاقات الائتلافية، واللجوء إلى محكمة العدل العليا بطلب إرجاء البت فيها.

من جانبه، أعلن ليبرمان أن حزبه سيدعم مشروع قانون حل الكنيست، موجهًا أصابع الاتهام إلى الليكود؛ بسبب أزمة تشكيل الحكومة، واصفًا إياها بإخفاق مدوٍ.

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