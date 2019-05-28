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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 02:50 ص

مقتل 42 نزيلًا إثر أعمال عنف فى 4 سجون بالبرازيل

مقتل 42 نزيلًا إثر
dostor.org/2645785

قتل 42 سجينًا على الأقل في أعمال عنف اندلعت الإثنين في 4 سجون شمال البرازيل، بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت الحكومة الفيدرالية إنها أرسلت تعزيزات أمنية إلى ولاية "أمازوناس" التي تقع فيها هذه السجون.

وأضافت أن 27 على الأقل من القتلى سقطوا في سجن "أنطونيو ترينداد" الواقع بالقرب من "ماناوس"، عاصمة ولاية أمازوناس.

والبرازيل هي ثالث أكبر بلد في العالم من حيث عدد السجناء. وبحسب آخر حصيلة رسمية تعود إلى يونيو 2016 بلغ عدد السجناء في البلاد حوالي 727 ألف سجين.

وتعاني سجون البلاد من اكتظاظ شديد، إذ إن قدرتها الاستيعابية تبلغ نصف عدد السجناء.

وإلى جانب الاكتظاظ الشديد، تعاني السجون البرازيلية من عنف العصابات، كما أن حالات التمرد والعصيان ومحاولات الفرار ليست نادرة.

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