القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
منوعات
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 06:08 ص

ابتكار أخشاب تطرد الحرارة من المنازل

ابتكار أخشاب تطرد
ابتكار أخشاب تطرد الحرارة من المنازل
dostor.org/2645784

صمم العلماء نوعًا جديدًا من الأخشاب يطرد الحرارة بعيدًا، مما يمهد الطريق لتطوير مواد بناء يمكن أن تبقي المنازل باردة، وتساعد على توفير فواتير الكهرباء.

واستخدم الباحثون في جامعة ماريلاند وجامعة كولورادو في الولايات المتحدة، تكنولوجيا النانو الطبيعية للمساعدة في إيجاد طريقة مستدامة وقوية لإبعاد الحرارة عن المباني.

وقالوا إن الخشب يستخدم بالفعل كمواد بناء وهو يتسم بالتجدد والاستدامة.

ووفقًا للدراسة المنشورة في مجلة ساينس "Science"، فإنه من خلال استخدام تركيبات صغيرة موجودة في الخشب، وهي ألياف السليلوز النانوية والغرف الطبيعية التي تنمو لتمرير المياه والمواد المغذية للأعلى والأسفل داخل شجرة حية، تتمتع الأخشاب المعالجة بخصائص تطرد الحرارة بعيدًا.

وقال ليانغ بينغ هو من جامعة ماريلاند: "يمكن لهذا النوع من الخشب تبريد منزلك". وأضاف ياو تشاي، من جامعة كولورادو: "عند تطبيقها على المباني تقوم هذه المادة الإنشائية بالتبريد دون استخدام كهرباء أو مياه".

وعن طريق إزالة اللجنين، وهو الجزء من الخشب الذي يجعله بنيًا وقويًا، ابتكر الباحثون خشبًا شاحبًا للغاية مصنوع من ألياف السليلوز النانوية، ثم قاموا بضغط الخشب لاستعادة قوته، ولجعله طاردًا للماء أضافوا إليه مركبًا يساعد على حمايته. والنتيجة كانت مادة بناء بيضاء براقة يمكن استخدامها للأسطح لدفع الحرارة بعيدًا عن داخل المبانى.

واختبر الباحثون خشب التبريد هذا ووجدوا أنه بقي في المتوسط أقل سخونة بخمسة أو ستة درجات مقارنة بدرجة حرارة الهواء، وحتى في أشد فترات النهار حرارة كان خشب التبريد أكثر برودة من الهواء المحيط.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

محرك "جوجل" يحتفل بعيد ميلاد عمر الخيام

منذ أقل من شهرين

يُسر حسين.. قصة منتقبة تعشق الأيقونات القبطية

منذ 3 شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ 4 شهر

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 6 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 7 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

الآن

مقتل 42 نزيلًا إثر أعمال عنف فى 4 سجون بالبرازيل

تقارير: برشلونة تواصل مع خليفة فالفيردى

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم

قتيل و5 مصابين في إطلاق نار بواشنطن

ads
ads
الأكثر قراءة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 20192020

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

بوكيتينو يكشف موقفه من تدريب يوفنتوس

رامون دياز يرحل عن تدريب بيراميدز

يونيون برلين يتأهل إلى البوندسليجا للمرة الأولى فى تاريخه

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 20192020

الرئيس نيوز

قيادات أحزاب معارضة تكشف لـ"الرئيس نيوز": تفاصيل "الجبهة الجديدة"

ماذا علاء مبارك لرجل نصحه بـ"الاعتذار للمصريين" عن حكم والده؟

قضاة السودان يعلنون بدء "إضراب عام"

الجزائر: اكتشاف حقل جديد للغاز في "تندوف" جنوب غرب البلاد

"ترامب" يناقض نفسه: إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة"

كشكول

١٠ يونيو آخر موعد لتلقي التظلمات من نتائج طلاب الشهادة الاعدادية بالعمرانية

إحالة ملاحظ بلجان الدبلومات في الفيوم للتحقيق

هدوء بمقار اعتذارات المعلمين الغير راغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

وكيل "بور سعيد" ينعي وفاة ملاحظ خلال أداء عمله بلجان الدبلومات

محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير خطوط السرفيس استعداداً لامتحان الثانوية

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

ابتكار أخشاب تطرد الحرارة من المنازل

وفاة إمام الحرم النبوى السابق الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد

طلاء ثوري صالح للأكل يحفظ الخضروات والفواكه

الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎