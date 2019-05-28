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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 01:52 ص

تعرّف على أبرز نتائج مباريات الإثنين

تعرّف على أبرز نتائج
تعرّف على أبرز نتائج مباريات الإثنين
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شهدت ملاعب أوروبا عدة مباريات حاسمة للصعود أو البقاء في الدوريات الممتازة، كما شهدت مباريات في كأس العالم للشباب، وجرت بعض المباريات برسم الدوري المصري الممتاز.

وتستعرض أبرز نتائج مباريات اليوم الإثنين:

لقاء الصعود للدوري الإنجليزي الممتاز:
عاد أستون فيلا للدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه في لقاء الحسم على ديربي كاونتي 21 ليستعيد مكانه الذي فقده قبل 3 مواسم.

واستعاد بطل أوروبا سنة 1982 وحامل لقب الدوري الإنجليزي 7 مرات مكانه بين الكبار بعد معاناة كبيرة حيث أنهى دوري الدرجة الأولى في المركز الخامس وتخلص من ويست بروميتش ألبيون في نصف النهائي بضربات الترجيح قبل أن يفوز في النهائي على ديربي كاونتي.

لقاء الحسم للبقاء أو الصعود لدوري الدرجة الأولى الألماني:
حجز فريق يونيون برلين مكانًا بين كبار الدوري الألماني الدرجة الأولى بعد تعادله سلبيًا أمام شتوتغارت في لقاء الإياب مستفيدًا من تعادله ذهابًا 22.

وفقد شتوتغارت أحد الأندية العريقة في الدوري الألماني الدرجة الأولى مكانه بين الكبار وهو الفريق الذي تُوج باللقب 5 مرات.

كأس العالم للشباب:
بلغت منتخبات أوكرانيا ونيوزيلندا والأوروغواي دور الـ16 من كأس العالم للشباب المقامة في بولندا بعد تحقيقها الفوز الثاني في دوري المجموعات.

وتصدرت نيوزيلندا المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط وبفارق الأهداف عن الأوروغواي بعد فوزهما على النرويج 20، وهوندوراس 20.

وفي المجموعة الرابعة تصدرت أوكرانيا المجموعة بفوزها على قطر 10، فيما فازت الولايات المتحدة الأمريكية على نيجيريا 20، ليتقاسما المركز الثاني بـ3 نقاط، فيما تحتل قطر المركز الرابع والأخير دون نقاط.

الدوري المصري الممتاز:
فاز المصري البورسعيدي على الداخلية 30 برسم الجولة الـ34 والأخيرة ليعزز مركزه الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 52 نقطة.

وتعادل الجونة سلبيًا مع الإسماعيلي والنجوم 11 أمام إنبي وطلائع الجيش أمام مصر المقاصة 11 في بقية النتائج.

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