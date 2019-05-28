الاتحاد الأوروبى: منظمة التجارة العالمية فى خطر

يعتقد وزراء التجارة في دول الاتحاد الأوروبي أن منظمة التجارة العالمية تواجه تحديات خطيرة لشرعيتها وقدرتها على العمل بفاعلية.



وناقش الوزراء، الجمعة، في بروكسل إصلاح منظمة التجارة العالمية والمفاوضات الجارية بشأنها.



وأطلعت المفوضية الأوروبية الوزراء على أحدث مبادراتها لتشجيع اتباع نهج شامل للاتحاد الأوروبي تجاه تحديث جميع الوظائف الرئيسية لمنظمة التجارة العالمية ووضع القواعد والرصد وتسوية المنازعات.



وقال ستيفان رادو أوبريا، وزير بيئة الأعمال والتجارة وريادة الأعمال في رومانيا، الذي تتولى بلاده الرئيس الدورية للاتحاد الأوروبي، إن منظمة التجارة العالمية تواجه تحديات خطيرة لشرعيتها وقدرتها على العمل بفعالية.



وأضاف أنه يجب العمل من أجل إصلاح شامل لنظام منظمة التجارة العالمية بما في ذلك حل مؤقت لأزمة هيئة الاستئناف حتى يتم الاستمرار في ضمان أهمية منظمة التجارة العالمية.



وفيما يتعلق بأزمة هيئة الاستئناف داخل المنظمة وافق الوزراء الأوروبيون على أن يتواصل الاتحاد الأوروبي مع أعضاء منظمة التجارة العالمية الآخرين للتوصل إلى حل مؤقت يحافظ على الطابع الملزم والمستويين في الفصل في نظام تسوية المنازعات في المنظمة.



واعتمد الوزراء توجيهات تفاوضية لوضع إطار لموقف الاتحاد الأوروبي وتوجيه عمل المفوضية في المفاوضات متعددة الأطراف بشأن التجارة الإلكترونية في منظمة التجارة العالمية.



ورحبوا بقرار الولايات المتحدة تأجيل التعريفات المفروضة على السيارات المستوردة لمدة 180 يوما لكنهم رفضوا فكرة أن صادرات السيارات الأوروبية تشكل تهديدا للأمن القومي للولايات المتحدة.



وشدد الوزراء على ثقتهم بأنه يمكن العثور على حل متبادل المنفعة ومتوافق مع منظمة التجارة العالمية من خلال اتفاقية تجارية محدودة بشأن السلع الصناعية بناء على بيان يوليو 2019، وقالوا إن الاتحاد الأوروبي مستعد للدخول في محادثات بناءة مع واشنطن.



من جهة ثانية قال الوزراء إنه من المقرر أن يتم اعتماد وتوقيع اتفاقية التجارة الحرة واتفاقية حماية الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي وفيتنام بحلول نهاية يونيو 2019.



وناقشوا كذلك المفاوضات التجارية الجارية لا سيما مع دول ميركوسور لأمريكا الجنوبية وأستراليا ونيوزيلندا وشيلي وإندونيسيا.