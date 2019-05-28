تقارير: برشلونة تواصل مع خليفة فالفيردى

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن هوية المدرب الأقرب لخلافة إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة الحالي، المتوقع إقالته خلال الأيام المقبلة.



واقترن اسم فالفيردي بالرحيل عن البارسا عقب خسارة بطولتين متتاليتين، بالخروج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والهزيمة في نهائي كأس ملك إسبانيا.



صحيفة "سبورت" الكتالونية أكدت أن إدارة النادي الكتالوني تواصلت خلال الساعات القليلة الماضية مع روبرتو مارتينيز مدرب منتخب بلجيكا، من أجل تولي مسؤولية تدريب البارسا.



وأضاف المصدر أن مارتينيز ليس لديه شرط جزائي في عقده مع الاتحاد البلجيكي لكرة القدم، وأن مسألة رحيله عن تدريب المنتخب ستكون بالتفاوض على غرار ما حدث مع مساعده تييري هنري الذي رحل لتدريب موناكو في وقت سابق.



يذكر أن مارتينيز قدم أداء مميزا مع بلجيكا في السنوات الماضية، وقاد منتخب "الشياطين الحمر" لاقتناص المركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا.