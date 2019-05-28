بوكيتينو يكشف موقفه من تدريب يوفنتوس

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، موقفه من تدريب يوفنتوس الإيطالي في الموسم المقبل، خلفا لماسيميليانو أليجري مدرب "البيانكونيري" السابق.



وقال بوكيتينو في تصريحات نقلها موقع "فوتبول إيطاليا": "حاليا لا يوجد شيء أهم من نهائي دوري أبطال أوروبا، فنحن قد نصنع التاريخ ونمنح جماهيرنا الفرحة الأفضل في كرة القدم"، في إشارة لمواجهة ليفربول الإنجليزي في نهائي دوري الأبطال يوم 1 يونيو المقبل بالعاصمة الإسبانية مدريد.



وأضاف: "الحديث عن الأشياء الفردية أمر محرج بعض الشيء، لأنني لست مهما، وما الذي يحدث في المستقبل معي، فلدينا العديد من الأشياء التي يجب التفكير فيها".



وتابع: "إنه نهائي دوري الأبطال، ولا داعي للقلق، وأنا لست أكثر أهمية من اللقب أو إمكانية الفوز بالكأس".



وواصل: "بالطبع الشائعات هي الشائعات وهي موجودة، لكنني أعتقد أن التركيز هو 200 في المائة على النهائي".



وأتم: "بالطبع بعد النهائي سيكون لدينا وقت للحديث عن كل شيء، لكن اليوم التزامي بتوتنهام فقط".



وكانت تقارير صحفية إيطالية قد ربطت يوفنتوس بالتعاقد مع بوكيتينو لتدريب الفريق في الموسم المقبل، عقب رحيل مدربه ماسيميليانو أليجري نهاية الموسم المنقضي بعد 5 سنوات قضاها مع النادي.