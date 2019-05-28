تقارير: ميلان يعلن رحيل جاتوزو خلال ساعات

قالت تقارير إعلامية إيطالية إن نادي ميلان الإيطالي سيعلن خلال الساعات القليلة المقبلة رحيل كل من جينارو جاتوزو مدرب الفريق، وليوناردو المدير الرياضي للنادي.



جاتوزو تولى تدريب الروسونيري قبل عام ونصف، وطوال هذه الفترة لم يتوج بأي لقب مع الفريق، وفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا موسمين متتاليين.



شبكة "سكاي سبورتس" إيطاليا أكدت أن الإعلان عن إقالة جاتوزو سيكون خلال الساعات القليلة المقبلة بعد اجتماع جمعه بإيفان جازيدس الرئيس التنفيذي للنادي مساء الإثنين.



كما أكدت الشبكة أن ليوناردو سيرحل هو الآخر بعد تلقيه عدة عروض للعمل في الاتحاد البرازيلي لكرة القدم ومن ناديه السابق باريس سان جيرمان الفرنسي.



يذكر أن ميلان أنهى الدوري الإيطالي في المركز الخامس هذا الموسم، ولعب الفريق 82 مباراة بشكل عام مع جاتوزو فاز في 40 منها وتعادل 22 مرة وخسر 20 مباراة.