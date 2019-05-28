عرض 3 كليبات غنائية وأفلام متحركة بشارع المعز

فى إطار فعاليات الاحتفال بليالى رمضان الثقافية والفنية التى تقيمها الهيئة العامة بقصور الثقافة٬ عرض مساء أمس الإثنين على المسرح الصغير بشارع المعز، 3 كليبات غنائية من خلال الإدارة العامة للثقافة السينمائية وهى: خدوا بالكو دى مصر- فيها حاجة حلوة- مصر جميلة، بحضور حشد غفير من الأطفال والكبار والشباب الذين تفاعلوا ورقصوا وغنوا وهم يصفقون ويتمايلون مع الأغاني.



وبلغ عدد الحضور ما يقرب من 100 متفرج، أعقبها عرض فيلمين للرسوم المتحركة وهى من قصص هذا هو الإسلام، وهما "أبو ذر الغفارى" ويدعى أبو ذر جندب بن جنادة الغفاري وهو أحد الصحابة السابقين، وقد قيل عنه أنّه رابع أو خامس من دخلوا إلى الإسلام، وهو ممن جهروا بالإسلام في مكة المكرمة، وذلك قبل الهجرة النبوية، كما أنّه يمتاز بعلمه الوفير، يعود أصل أبي ذر الغفاري إلى قبيلة غفار التي كانت تقيم على طريق النوافل بين الشام واليمن.



أما الفيلم الآخر "جابر عثرات الكرام" وهي قصة تدور أحداثها بين عكرمة الفياض وخزيمة بن بشر، وهى تعبر عن المروءة والجود والكرم.. خزيمة بن بشر هو أحد الرجال الذين عاشوا في أيام سليمان ابن عبد الملك وكان يتصف بالكرم والمروءة، فلم يرد سائل قط، ولكن تعرض لمحنة كبيرة قد نفذ ماله وكثرت ديونه، وفي الليل والناس نيام خرج الوالي وأخفى وجهه وهو يحمل على ظهره حملا ثقيلا وذهب إلى خزيمة وقال له هذا لك وسأله خزيمة من أين هذا قال من عند الله، فسأله من أنت، قال جابر عثرات الكرام ثم انصرف، تهدف هذه القصة إلى أن صاحب المعروف وفاعل الخير لا يقع في مأزق، وإن حدث ووقع فيه، فسوف يجد من يساعده ويقف إلى جانبه.