صدور كتاب "العندليب والحب" لـ طاهر البهى

عن كتاب الهلال برئاسة تحرير الكاتب الصحفى خالد ناجح، صدر هذا الأسبوع كتاب "العندليب والحب" للزميل طاهر البهى، مدير تحرير مجلة حواء.



ويكشف الكتاب عن عشرات من قصص الحب فى حياة عندليب الغناء عبدالحليم حافظ، الذى كان حاضرًا على كل طاولة تجمع العشاق وفى كل حديث تليفونى بينهم وبدءا من النصف الثاني للخمسينيات وحتى بعد رحيله بعقدين كان المحبون يكتبون رسائل العشق والغرام متضمنة مقاطع من أغنياته.



كل هذا وغيره الكثير من كواليس حياة العندليب العاطفية ودراسة لأجمل أغنياته، وكذلك قصص حبه لبطلات أفلامه يتضمنها هذا الكتاب.