"نضال شابة للحياة" مذكرات آيا كيتو بالعربية

تحت عنوان "نضال شابة للحياة.. ليتر من الدموع" وبعنوان فرعي: (مذكرات آيا)، صدرت حديثا عن الدار العربية للعلوم ناشرون٬ الترجمة العربية لواحدة من روائع الأدب الياباني٬ من تأليف "آيا كيتو" الفتاة اليابانية التي بدأت بكتابة مذكراتها في سن الخامسة عشر بعدما بدأت تعاني من مرض ضمور المخيخ.



ولكن مع تدهور حالة آيا، أصبحت مذكراتها غير مقروءة فعليًا. ولكن رغبتها في الكتابة لكي تعيش لم تنخفض على الإطلاق، فواصلت الكتابة في كراسة الرسم باستخدام قلم سحري بكل ما أوتيت من قوة في يد لا تتحرك كما تشاء. لذلك قامت شيوكا كيتو، والدتها، بإعادة صياغتها وهي تستبق التباسات الموت المنتظر لآيا مستعيدة وقائع فضاءات المرض وكأنما لم تتوقف أبدًا.