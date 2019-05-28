"رياضة أسوان" تنظم أمسية رمضانية للتسامح والتعايش السلمى(صور)

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة أسوان، أمسية رمضانية للتسامح والتعايش السلمي وقبول الأخر، تحت عنوان "أنا منك.. وأنت مني"، وذلك بنادى أسوان الرياضي، تحت رعاية اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان، وبمشاركة 63 طليع وطليعة من أعضاء برلمان الطلائع والمتميزين بمراكز الشباب والأزهر والكنيسة، وفي المرحلة السنية من 12 إلى 17 سنة.



وأكد فتحي عبدالحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن هذه الأمسية تأتي ضمن سلسلة من الأمسيات الرمضانية، التي تنظمها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم بوزارة الشباب والرياضه بالتعاون مع بيت العائلة المصرية، وإدارة البرلمان، والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بأسوان.



وأشار"عبدالحافظ"، إلى أن الأمسية تضمنت عدد من المحاضرات لكوكبة من الأساتذة والمتخصصين بالأزهر وكلية الدراسات الإسلامية، وتركزت موضوعاتها حول التأكيد على وحدة الشعب المصري، وإبراز قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر، وغيرها من القيم السامية والأخلاق الفاضلة التى تدعو لها الأديان السماوية، فضلًا عن فتح باب المناقشة والرد علي كافة الأسئلة والاستفسارات للمشاركين في الأمسية.