بالصور.. هيثم نجم ينتهى من تصوير "خط ساخن"

انتهي الفنان هيثم نجم من تصوير مشهده الأخير ضمن أحداث مسلسل خط ساخن، والذي يعرض خلال شهر رمضان الكريم على إحدى القنوات الأجنبية والعربية.



كما أعرب "نجم" عن سعادته بالتعاون مع جميع نجوم العمل، وعلى رأسهم المخرج حسني صالح، والفنان نضال الشافعي، والفنانه السورية سلاف فواخرجي، مؤكدًا على دوره كضابط شرطة يحافظ على مقدرات الدولة ضد الجماعات المتطرفة.



تدور أحداث المسلسل حول عدد من القضايا الاجتماعية التي طرأت علي المجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ومنها تزايد حالات الانتحار، حيث تقوم الممرضة "عالية" بالاهتمام بحالات المرضى الذين يفكرون في الانتحار، لكن ذلك يجعلها تتورط في جريمة قتل.



"خط ساخن" بطولة سلاف فواخرجي، ونضال الشافعي، وحسين فهمي، وصلاح عبدالله، وهيثم نجم، وسميرة عبدالعزيز، وحسني شتا، وعابد عناني، ومحمد عادل، وسهر الصايغ، ومن تأليف فوزية حسين، والإخراج لحسني صالح.