بني سويف تُحيى العشر الأواخر من رمضان بعقد الملتقيات الفكرية الإسلامية

أناب المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، الإثنين، اللواء تامر أبو النجا السكرتير العام المساعد لحضور الملتقى الفكرى الإسلامي الذي نظمته المحافظة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف بدار مناسبات مسجد عمر بن عبد العزيز وذلك عقب صلاة القيام، وبالتزامن مع العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.



وحضر الملتقى الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، والشيخ جابر شحاتة وكيل مديرية الأوقاف، والمستشار أحمد عبد الجواد رئيس مجلس إدارة المسجد، والدكتور ماهر على جبر نقيب الأئمة والدعاة ببني سويف، والشيخ رفيق محمد مدير الدعوة، والشيخ عادل حيدر مدير الإرشاد الديني بالمديرية، وعدد من قيادات الأوقاف ومديري الإدارات والأئمة والدعاة، وسط حضور عدد كبير من المواطنين والتنفيذيين من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات والمصالح الحكومية.



ويأتي هذا الملتقى ضمن سلسلة الملتقيات الفكرية التي تنظمها المحافظة، بالتعاون مع مديرية الأوقاف تحت رعاية المستشار هاني عبد الجابر، وتضمن العديد من الموضوعات مثل: الأمور الفقهية الخاصة بصيام شهر رمضان، والحديث عن فضائل الشهر الكريم، فضلًاعن مناقشة الأمور المتعلقة بشئون الدعوة وبعض الأنشطة المجتمعية خلال الشهر الكريم، ونشر الأفكار الصحيحة ومواجهة الأفكار المغلوطة والهدامة التي تروَج لها بعض الجماعات المتطرفة، وذلك بمشاركة نخبة مميزة من علماء الأزهر والأوقاف والمفكرين.