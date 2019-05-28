رئيس اتحاد جدة السعودى يكشف خطة الفريق فى الميركاتو الصيفى

كشف لؤي ناظر، رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، عن خطة النادي خلال موسم الانتقالات الصيفية، لتدعيم الفريق قبل بداية الموسم الجديد.



وأعلن لؤي ناظر، عن عدم تجديد عقد مهاجم الفريق ناصر الشمراني، مبينًا أن اختيارات الفريق فى الوقت الحالي لاعبين مميزين أمثال حمدان الشمراني، بالإضافة إلى أن المفاوضات مع زياد المولد لتجديد عقده دخلت في مراحل متقدمة.



كما أشار رئيس اتحاد جدة، إلى أن جميع اللاعبين الذين أتوا للفريق عن طريق الإعارة لن تجدد عقودهم، وسيتم توجيه الشكر لهم على ما قدمه داخل جدران "العميد".



وأوضح رئيس الاتحاد، أنه تحدث مع وكيل اللاعب أحمد عسيري من أجل بيع 6 أشهر المتبقية من عقده لأي ناد يرغب في الحصول على خدماته.



يذكر أن اتحاد جدة نجح في البقاء ضمن دوري المحترفين السعودي بعد ظهوره بمستوى مخيب في بداية الموسم.