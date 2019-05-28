خطايا مقصودة.. رواية جديدة لعبدالله السلايمة عن دار الإسلام

عن دار الإسلام للنشر والتوزيع، صدرت رواية "خطايا مقصودة" للروائي الكبير عبدالله السلايمة.



وعن الرواية قال عبدالله السلايمة: "تدور أحداث الرواية حول بطل الرواية يوسف "المأزوم" نتيجة تعرضه لمآسٍ حياتية بدأت باختطاف الموت لأمه مبكرًا، قبل بلوغه الثالثة، تاركة جرحًا غائرًا في روحه، وآلام سار بها نحو المستقبل، وبرع على الدوام في تحايله للتعايش معها".



وأضاف في تصريح لـ"الدستور": "آلام كثيرة نقرت رأس يوسف الصغير بأسئلة مبكرة ومحيّرة، أزعجت "رُقية"، التي لم تنل حظها من التعليم، ولم تملك غير الحسرة عليه، ما جعلها تعتبر أسئلته خروجًا على نصوص دين تدربت على أداء طقوسه، ويفرض عليها تحذير الطفل الذي كان عليه يوسف، من مغبة طرح مثل تلك الأسئلة، التي أكدت له ذات مرة في رهبة، أنها لن تأتي بغير غضب الله، وحلول لعنته عليهم جميعًا".



وتابع السلايمة: كالعادة يمنعه خوفه من غِلظة أبيه، من اللجوء إليه وقت أزماته، الأمر الذي كان يعزز لديه الإحساس بالتيه والوحدة، يظل يدور مع رحاهما، وعلى الدوام يسقط قبل أن ينجح في معرفة سِرِّ موت أمه المبكر، أو استعادة ملامح وجهها الغائب غيابًا أبديًا".



يذكر أنه أصدر من قبل ثلاث روايات هي "بركان الصمت 2001، قبل المنحنى بقليل 2010، صحراء مضادة 2012"، ومجموعتين قصصيتين هما"أشياء لا تجلب البهجة 2011"، و" أوضاع محرّمة 2014، فضلًا عن روايته " خطايا مقصودة"، ورواية خامسة أسماها "حكايات العابرين" ستصدر على معرض القاهرة الدولي للكتاب عن دار "بردية" للنشر، ونشر منها عدة فصول في الصحف والمجلات: أخبار الأدب، الإذاعة والتلفزيون، الدستور، القاهرة، روز اليوسف، وموقع "بتانة" الإليكتروني.