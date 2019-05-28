القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
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الثقافة
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:41 ص

إقليم شرق الدلتا الثقافى يعلن نتيجة مسابقته الأدبية

إقليم شرق الدلتا
ايهاب مصطفى
dostor.org/2645761

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة المسابقة الأدبية المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي لهذا العام، والتي حملت اسم الراحل فؤاد حجازي وجاءت نتيجتها كالتالي:

أولًا: شعر الفصحى:
المركز الأول: دعاء محمد مختار "فارش الأميال" كفر الشيخ (500 جنيه)، المركز الثاني: محمد أحمد فؤاد "طيف الخيال" كفر الشيخ (300 جنيه)، المركز الثالث: عادل حسني بدر "نقش على خفي مسافر" كفر الشيخ (200 جنيه).

ثانيًا: شعر العامية:
المركز الأول: محمد أحمد السيد "بيتنا القديم" الشرقية (500 جنيه)، المركز الثاني: محب أيمن محب "الدنيا رحلة، دمياط (300 جنيه).

ثالثًا: القصة القصيرة:
المركز الأول: أحمد ثروت الجابري "نوستالجيا الزبادي" الدقهلية (500 جنيه)، المركز الثاني: صفاء فوزي عبدالعزيز "غربة روح" كفر الشيخ (300 جنيه)، المركز الثالث: أحمد السيد الأكيابي، "الحرامي" دمياط (200 جنيه).

رابعًا: المقال النقدي:
المركز الأول: شيماء أحمد محمد "مقال عن فؤاد حجازي" الشرقية (500 جنيه)، المركز الثاني: مصطفى طارق عدلي "أدباء مصريون فؤاد حجازي" الشرقية (300 جنيه)، المركز الثالث: باسم علي عبدالفتاح "مقال عن فؤاد حجازي" الشرقية (200 جنيه).

خامسًا: أدب الطفل:
حجبت جائزة أدب الطفل.

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