إقليم شرق الدلتا الثقافى يعلن نتيجة مسابقته الأدبية

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة المسابقة الأدبية المركزية لإقليم شرق الدلتا الثقافي لهذا العام، والتي حملت اسم الراحل فؤاد حجازي وجاءت نتيجتها كالتالي:



أولًا: شعر الفصحى:

المركز الأول: دعاء محمد مختار "فارش الأميال" كفر الشيخ (500 جنيه)، المركز الثاني: محمد أحمد فؤاد "طيف الخيال" كفر الشيخ (300 جنيه)، المركز الثالث: عادل حسني بدر "نقش على خفي مسافر" كفر الشيخ (200 جنيه).



ثانيًا: شعر العامية:

المركز الأول: محمد أحمد السيد "بيتنا القديم" الشرقية (500 جنيه)، المركز الثاني: محب أيمن محب "الدنيا رحلة، دمياط (300 جنيه).



ثالثًا: القصة القصيرة:

المركز الأول: أحمد ثروت الجابري "نوستالجيا الزبادي" الدقهلية (500 جنيه)، المركز الثاني: صفاء فوزي عبدالعزيز "غربة روح" كفر الشيخ (300 جنيه)، المركز الثالث: أحمد السيد الأكيابي، "الحرامي" دمياط (200 جنيه).



رابعًا: المقال النقدي:

المركز الأول: شيماء أحمد محمد "مقال عن فؤاد حجازي" الشرقية (500 جنيه)، المركز الثاني: مصطفى طارق عدلي "أدباء مصريون فؤاد حجازي" الشرقية (300 جنيه)، المركز الثالث: باسم علي عبدالفتاح "مقال عن فؤاد حجازي" الشرقية (200 جنيه).



خامسًا: أدب الطفل:

حجبت جائزة أدب الطفل.