الليلة.. أمسية "رمضان فى إفريقيا" بالأعلى للثقافة

تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية ثقافية بعنوان: "رمضان في إفريقيا" تهدف الأمسية إلى التعرف على العادات المتعددة للبلدان الأفريقية خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين من مصر والكاميرون ورواندا وتشاد، ويدير الأمسية كلا من: د. خالد أبوالليل؛ ود. رشا أبوشقرة.



ويشارك بها:

- جبرين عبدالله: العادات الرمضانية في تشاد.

- سابو محمد: العادات الرمضانية في الكاميرون.

- عبدالعزيز نشيميمانا: العادات الرمضانية في رواندا.

- وسام الزهار: العادات الرمضانية في المملكة المغربية.

- عمر شيخو: العادات الرمضانية في أريتريا.

- سريمبا رجب فاروق: العادات الرمضانية في أوغندا.

- مصطفى عبدالقادر: العادات الرمضانية في مصر.

- فاطمة غندور: العادات الرمضانية في ليبيا.



وتأتي الندوة ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية على مدار العام احتفاءً برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.



