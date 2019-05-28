الليلة.. أمسية "رمضان فى إفريقيا" بالأعلى للثقافة
تعقد بالمجلس الأعلى للثقافة٬ في التاسعة من مساء اليوم الثلاثاء٬ أمسية ثقافية بعنوان: "رمضان في إفريقيا" تهدف الأمسية إلى التعرف على العادات المتعددة للبلدان الأفريقية خلال شهر رمضان المعظم، وذلك بمشاركة عدد من الباحثين من مصر والكاميرون ورواندا وتشاد، ويدير الأمسية كلا من: د. خالد أبوالليل؛ ود. رشا أبوشقرة.
ويشارك بها:
- جبرين عبدالله: العادات الرمضانية في تشاد.
- سابو محمد: العادات الرمضانية في الكاميرون.
- عبدالعزيز نشيميمانا: العادات الرمضانية في رواندا.
- وسام الزهار: العادات الرمضانية في المملكة المغربية.
- عمر شيخو: العادات الرمضانية في أريتريا.
- سريمبا رجب فاروق: العادات الرمضانية في أوغندا.
- مصطفى عبدالقادر: العادات الرمضانية في مصر.
- فاطمة غندور: العادات الرمضانية في ليبيا.
وتأتي الندوة ضمن الفعاليات الثقافية التي تنظمها وزارة الثقافة المصرية على مدار العام احتفاءً برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي.