"لمة رمضان" تواصل تقديم حفلاتها بنجاح على مسرح البالون

يواصل البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، برئاسة الدكتور عادل عبده، تقديم العرض المسرحي الغنائي " لمة رمضان" على قاعة صلاح جاهين بمسرح البالون.



تبدأ أحداث العرض في التاسعة والنصف مساء اليوم، وتدور حول العادات والتقاليد المصرية في رمضان، التي يتميز بها المصريين والشارع المصري الأصيل، ويتخلل العرض باقة متنوعة من أشهر الأغانى الدينية والرمضانية، يقدمها نجوم شعبة الإنشاد الديني بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية برئاسة الدكتور أسامة زغلول، كما تشارك فرقة تحت 18 برئاسة الفنان وليد طه، في العرض باستعراضات للعرائس من الفنان محمد نوفل.



"لمة رمضان" البطولة للفنانين "لبني الشيخ، وسيد عبدالرحمن، ونهلة خليل، وسحر عبدالله، وإبراهيم غنام، وشادي مكرم، ومها عثمان"، إشراف فني للفرقة، وإعداد موسيقي: للدكتور أحمد رفعت، ومساعد مخرج: هالة الصباح، ومخرج منفذ: طارق حسن، وتأليف وإخراج مدير عام الفرقة الغنائية الاستعراضية الفنان: صلاح لبيب.