أمطار وسحب رعدية على 7 مناطق بالسعودية.. اليوم

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية، إن هناك استمرارًا لهطول الأمطار الرعدية، المصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على مناطق «جازان، عسير، الباحة» تمتد إلى مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء.



وأشارت هيئة الأرصاد، في بيان لها، عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه من المتوقع تكوُّن السحب الرعدية على مرتفعات المدينة المنورة، وأجزاء من منطقتي حائل والحدود الشمالية.



وحول حالة البحر الأحمر، أكدت هيئة الأرصاد، أن حركة الرياح السطحية تكون غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-38 كمساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.



أما عن حالة الخليج العربي، فأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية تتحول ما بعد الظهيرة إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر من خفيف إلى متوسط الموج.



وكانت عدة محافظات بالمملكة العربية السعودية، قد شهدت، أمس الإثنين، هطول أمطار غزيرة شملت أرجاءها.



وهطلت أمطار غزيرة على محافظة رجال ألمع، شملت معظم أرجاء المحافظة، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.



وشهدت محافظة أملج، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة، شملت مركزي الهجيمة وحراض والقرى، والهجر التابعة لهما.



وأيضًا شهدت منطقة الباحة، أمطارًا متفرقة من متوسطة إلى خفيفة، شملت أجزاء من محافظات القرى والمندق وقلوة والحجرة، والمراكز التابعة لها، سالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب، وارتوت الأرض.



كما هطلت أمطار غزيرة على مركز خلال التابع لمحافظة محايل، شملت معظم أرجاء المركز، وسالت على إثرها الأودية والشعاب.