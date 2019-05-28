صدور كتاب "الخوف والرعشة" للفيلسوف سوران كيرككورد

صدر حديثًا عن دار الرافدين، بترجمة عن اللغة الدنماركية، كتاب "الخوف والرعشة" للفيلسوف سوران كيرككورد.



وكان الكتاب قد صدر للمرة الأولي في عام 1843 في نفس اليوم الذي صدر كتابه "التكرار" وهو واحد من الكتب التي صدرت بأسماء مستعارة والاسم المستعار لهذا الكتاب هو يوهانس دي سلينيو أو يوحنا الصامت وعنوان الكتاب هو إشارة إلى رسالة القديس بولس إلى أهل فيلبي.



يعود كيركگورد في هذا الكتاب مرة أخرى إلى قضية تحتل مكانًا جوهريًا في فكرة العلاقة بين الإيمان والعقل، بين الضرورة والحرية، بين القدر والإرادة.



القصة تدور في الأساس حول إبراهيم واستعداده للتضحية بإبنه إسحاق بأمر من الله وكان ذلك بمثابة امتحان لا لقوة إيمان إبراهيم فحسب بل وأيضًا لإرادته كإنسان.



ويعد كيركگورد هذا الامتحان اللحظة الفاصلة لبلوغ ما يسميه بالمرحلة الدينية. إن الايمان بالنسبة لكيركگورد ليس عقيدة أو طقوسًا تقام بصورة جماعية أو مشاهد احتفالية، بل معاناة فردية يعيشها الفرد وحده تماما وخلال هذه المعاناة والآلآم التي يمر بها المؤمن أن يتخلى عن كل شيء دنيوي. ورغم أن الكتاب يتخذ من قصة إبراهيم ذات المغزى الديني منطلقًا لها، لكن كيركگورد يعالج العديد من القضايا الفلسفية والنفسية التي تواجه الإنسان في وقتنا الحاضر أيضًا، بل التي تواجهه في كل الأوقات، كما أنه يستخدم تجاربه الذاتية ومعاناته الخاصة في سياق الأحداث.



عادة ما يؤول محتوى الكتاب بأنه يضع الديني أعلى من الأخلاقي، مادام إبراهيم قد اختار طاعة الله بشكل مطلق والتضحية بإبنه إسحاق بدلا من يستمع إلى موقفه الأخلاقي إزاء ذلك العمل، مع ذلك، يمكن رؤية اختيار إبراهيم بطريقة أخرى، كنتيجة لتحول يجعله في حالة إيمان متناقض ينتظر المستحيل: أن يحافظ على إسحاق، أو يسترجعه ثانية.