ظريف: إيران لا تسعى لامتلاك السلاح النووي

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ردا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده لا تسعى لامتلاك السلاح النووي.



كان ترامب قال خلال مؤتمر صحفي في العاصمة اليابانية طوكيو: "أعتقد أن إيران لديها الفرصة في أن تكون دولة عظيمة مع القيادة الحالية نفسها، نحن لا نسعى إلى تغيير النظام، أريد توضيح ذلك، نحن نسعى إلى عدم امتلاك إيران السلاح النووي"،بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (ارنا).



وفي تغريدة له مساء الإثنين كتب ظريف، إن آية الله الخامنئي اصدر منذ امد بعيد فتوى بحرمة (امتلاك واستخدام) الاسلحة النووية.



وأضاف: "الإرهاب الاقتصادي هو الذي يضر الشعب الايراني ويثير التوتر في المنطقة. اجراءات وليست تصريحات ترامب هي التي سوف تكشف ما اذا كانت هذه هى نوايا ترامب الحقيقية".