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الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:29 ص

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 20192020

تعرف على الأندية
dostor.org/2645751

ضمن 25 فريقًا تواجدهم في دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا موسم 20192020، ويبقى مقعدًا واحدًا بين فريقي آرسنال الإنجليزي وأولمبيك ليون الفرنسي.

وحال فوز آرسنال في الدوري الأوروبي سيتواجد في دوري المجموعات، بينما يحتاج أولمبيك ليون لفوز تشيلسي للتواجد مباشرة في دوري المجموعات وعدم المرور من أدوار إقصائية.

وضمن فريق ريد بول سالسبورغ النمساوي مكانًا في دوري المجموعات لكون نهائي دوري أبطال أوروبا يجمع فريقي ليفربول وتوتنهام واللذين تأهلا للنسخة القادمة من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وضمنت أندية برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي ويوفنتوس وباريس سان جيرمان وزينت سان بيترسبورغ تواجدها في المستوى الأول، وتصدر المجموعات بالإضافة للفائز بدوري الأبطال بين ليفربول وتوتنهام والفائز في الدوري الأوروبي بين آرسنال وتشيلسي.

وفي المستوى الثاني سيتواجد الخاسر من نهائي دوري الأبطال وتشيلسي إن خسر النهائي، بالإضافة لريال مدريد وأتلتيكو مدريد وبروسيا دورتموند ونابولي وشاختار دونيسك الأوكراني، ويبقى بنفيكا البرتغالي بين المستوين الثاني والثالث حسب الفرق المتأهلة من التصفيات.

بينما سيتواجد في المستوى الثالث باير ليفركوزن الألماني وفالنسيا الإسباني وإنتر ميلان الإيطالي وسالزبورغ النمساوي.

وفي المستوى الرابع أتلانتا الإيطالي وليل الفرنسي.

وتبقى فرق لوكوموتيف موسكو الروسي وجينك البلجيكي وغالاتا سراي التركي ولايبزيغ الألماني بين المستوين الثالث والرابع، وتنتظر نتائج التصفيات التي تبين مشاركة فرق تحتل مراكز جيدة في تصنيف الاتحاد الأوروبي، كأياكس الهولندي وبورتو البرتغالي وآيندهوفن الهولندي وأولمبيك ليون الفرنسي في حال لم تبلغ دوري المجموعات بشكل مباشر.

وتؤهل التصفيات الإقصائية 6 فرق فقط لدوري المجموعات 3 منهم أبطال دوريات محلية.

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