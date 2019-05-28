ستيف بانون يعلن وفاة مشروع التكامل الأوروبي

قال ستيف بانون، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إنّ مشروع التكامل الأوروبي توفي الأحد، بعد هزيمة قائمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤيّدة لأوروبا بمواجهة حزب التجمّع الوطني المتطرّف.



ويواجه بانون انتقادات كثيرة في فرنسا بسبب صلاته بالتجمع الوطني الذي تتزعّمه مارين لوبن.



وأضاف بانون في مقابلة مع وكالة فرانس برس في فندق بريستول في باريس: ”حركة التكامل في الاتّحاد الأوروبي ماتت كما كانت عليه بشكل دائم الأحد“، واصفًا الانتخابات الأوروبية بأنّها ”تاريخية“.

وتكبّدت الأحزاب الكبرى المؤيّدة لأوروبا خسائر جسيمة في انتخابات الأحد، لكنها تحتفظ بالغالبية في حين كانت قوة الشعبويين اليمينيين محدودة.



وتابع بانون الإستراتيجي السابق الذي يعرّف عن نفسه كمحرّض على الأفكار لدى الحركات القومية الشعبية: ”لقد ألقى الرئيس الفرنسي خطابًا قويًا جدًا حول مستقبل الولايات المتحدة الأوروبية في سبتمبر 2017 في جامعة السوربون. بالأمس تمّ رفضه“.



وحقّقت هذه الحركات تقدّمًا في جميع أنحاء أوروبا في هذه الانتخابات.



ونالت قائمة لوبن 23،31% من الأصوات في انتخابات الأحد أكثر بنسبة 0،9% من تلك التي يدعمها ماكرون. وفي عام 2014، فازت الجبهة الوطنية (”التجمّع الوطني“ الآن) بنسبة 24،8% من الأصوات.