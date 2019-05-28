مناصرون لـ"ترامب" يباشرون بناء جدار خاص على الحدود مع المكسيك

أطلق عسكري أمريكي سابق من المحاربين القدامى أعمال بناء جزء أول من جدار حدودي خاص بين الولايات المتحدة والمكسيك بتمويل من مناصري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.



وقال غيف آلن أحد مالكي قطعة الأرض التي سيتم بناء الجدار الخاص فيها: ”إنها طريقة قول الأمريكيين للكونغرس -إنك بلا فائدة- ونحن بالمرصاد. سنبني (الجدار) بأنفسنا“.



وكان آلن الذي أعرب عن تصميمه على مساعدة ترامب في تنفيذ تعهّده بناء ”جدار كبير وجميل“ على الحدود، قد باشر الأسبوع الماضي نصب سياج من قضبان الصلب في أرضه في مدينة صنلاند بارك المحاذية لمدينة سيوداد خواريث المكسيكية.



وقال: إن شركة ”نحن نبني الجدار“ التي أنشأها المحارب القديم براين كولفاغ الذي بترت ثلاثة من أطرافه تتولى تمويل المشروع الهادف إلى المساعدة في بناء الجدار الحدودي بواسطة تبرّعات خاصة بملايين الدولارات تم جمعها عبر شبكة الإنترنت. ويرأس الخبير الاستراتيجي اليميني وكبير مستشاري ترامب سابقًا ستيف بانون المجلس الاستشاري للشركة.



وقال آلن البالغ 56 عامًا، وأعمال البناء جارية من خلفه على قدم وساق: ”هذه ليست أوروبا. هذه أمريكا. نحن نحمي حدودنا“.



ويخوض الرئيس الأمريكي نزاعًا مع الكونغرس من أجل تمويل بناء الجدار، وهو يطالب بتخصيص مليارات الدولارات لتمويل المشروع. وقد أدى النزاع إلى إغلاق جزئي لإدارات رسمية أمريكية دام أكثر من شهر.



وكشف آلن أن الجدار الخاص المزمع بناؤه سيكون بطول 800 متر وسيتم تشييده وفق المواصفات التي حددتها الإدارة الأمريكية للسياج الحدودي.