أتلتيكو مدريد يستهدف ضم ظهير برشلونة

تستهدف إدارة نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، التعاقد مع البرتغالي، نيلسون سيميدو، ظهير برشلونة الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



نيلسون بدأ في تثبيت أقدامه مع البارسا في الموسم المنقضي، وتبادل دور الظهير الأيمن الأساسي للفريق مع الإسباني سيرجي روبرتو.



إذاعة "كادينا سير" الإسبانية أكدت أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد أوصى إدارة ناديه بضم اللاعب لتدعيم مركز الظهير الأيمن.



وأضاف المصدر أن سيميدو قد يدخل ضمن صفقة تبادلية ينتقل بموجبها الفرنسي أنطوان جريزمان مهاجم "الروخيبلانكوس" إلى برشلونة.



سيميدو (25 عاما) لديه عقد مع برشلونة يمتد حتى صيف عام 2022 وبه شرط جزائي يتيح له الرحيل عن النادي مقابل 100 مليون يورو.