كريم أبو زيد: سعيد بردود أفعال "ابن أصول".. وأعود للغناء بقوة

عبر الفنان كريم أبو زيد، عن سعادته بنجاح دوره في مسلسل "ابن أصول"، الذي يعرض ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان الجاري، بطولة الفنان حماده هلال، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، مشيرا إلى أن دوره في العمل تلقي عنه ردود أفعال قوية منذ عرض الحلقات الأولى للمسلسل.



وقال أبو زيد في تصريحات لـ"الدستور"، إنه قدم منذ أسابيع قليلة، أغنية "أهلًا رمضان"، مع الرابر أحمد الشبكشي، وخلال الفترة المقبلة يستعد لتقديم أغنية سينجل في عيد الفطر المقبل.



وأكد أبو زيد أنه سيعود عقب عيد الفطر بقوة للغناء.



مسلسل "ابن أصول" بطولة حمادة هلال وسوزان نجم الدين وآيتن عامر، رانيا منصور، أحمد حلاوة، تأليف أحمد أبو زيد، إخراج محمد بكير، إنتاج شركة سينرجى.