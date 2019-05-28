راكيتيتش يرفض الرحيل عن برشلونة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن رفض الكرواتي إيفان راكيتيتش لاعب نادي برشلونة الإسباني الرحيل عن النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



وذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن راكيتيتش يريد البقاء مع برشلونة وعدم الاستماع للعروض المقدمة للتعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.



وأشارت الصحيفة إلى أن راكيتيتش متعجب من رغبة النادي في رحيله والاستماع للعروض المقدمة لشرائه، رغم تقديمه أداء جيدا خلال 5 سنوات قضاها مع النادي.



ويشعر الدولي الكرواتي بالانزعاج من تعامل النادي معه بطريقة تجارية، حيث يرغبون في بيعه للاستفادة من ذلك في صف صفقات جديدة.



ويمتد عقد راكيتيتش (31 عاما) مع برشلونة حتى صيف عام 2021، وشارك في 54 مبارة هذا الموسم بكل البطولات، وسجل 5 أهداف وصنع 10 أخرى.