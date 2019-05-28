سيرينا ويليامز تتأهل للدور الثاني في رولان جاروس

تجاوزت الأمريكية سيرينا ويليامز بدايتها المهتزة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس"، لتبلغ الدور الثاني للبطولة بفوزها 2-6 و6-1 و6-صفر على الروسية فيتاليا دياتشينكو مساء الإثنين.



وارتكبت المصنفة العاشرة على العالم الكثير من الأخطاء السهلة على ملعب فيليب شاترييه في بداية سيئة للمجموعة الأولى، قبل أن تصل إلى مستواها المعهود، لتضرب موعدا مع الفائز من مواجهة اليابانية كورومي نارا ضد السلوفينية دليلة ياكوبوفيتش.



وقال اللاعبة الأمريكية، عقب تحقيق انتصارها الـ800 في مسيرتها في بطولات التنس، "أنا سعيدة بالفوز اليوم".



وتسعى بطلة رولان جاروس 3 مرات سابقا لمعادلة رقم مارجريت كورت، التي نالت 24 لقبا كبيرا خلال حقبتي الهواة والمحترفين.