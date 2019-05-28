مدرب تشيلي يبرر غياب برافو عن قائمته لكوبا أمريكا

برر الكولومبي رينالدو رويدا، المدير الفني لمنتخب تشيلي، غياب الحارس كلاوديو برافو عن قائمة "لا روخا" المستدعاة لبطولة كوبا أمريكا هذا الصيف في البرازيل، حيث اعتبر أنه لم يكن من العدل أن يسافر الحارس المخضرم إلى البرازيل، إذا لم يكن ليشارك بصفة أساسية.



وأكد رويدا خلال مؤتمر صحفي، الإثنين، في العاصمة التشيلية سانتياجو: "تحدثت مع كلاوديو، وتطرقنا لضرورة البحث عن اللحظة الأفضل للعودة، ليس من العدل أن ينضم كضيف شرف بعد أن كان قائدا للمنتخب على مدار 10 سنوات".



ويعد غياب الحارس صاحب الـ36 عاما أبرز مستجدات القائمة التي أعلنها رويدا لخوض بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل خلال الفترة من 14 يونيو الجاري، وحتى 7 يوليو المقبل.



واستدعى المدرب الكولومبي (62 عاما) حارس راسينج الأرجنتيني جابرييل أرياس، والذي حجز مقعده كأساسي في عرين حامل لقب آخر نسختين على حساب الثنائي برايان كورتيس وييركو أورا.



يذكر أن برافو تعرض لإصابة خطيرة في أغسطس الماضي في وتر أكيلس أجبرته على الغياب طيلة الموسم تقريبا عن فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي.



واستدعي برافو لقائمة المباريات الأخيرة لفريقه، وهو ما أعطى مؤشرات لإمكانية انضمامه لقائمة منتخب بلاده، ولكن غياب نسق المباريات عنه خلال الفترة الماضية، كان حاسما في مسألة استبعاده.