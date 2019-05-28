الأرجنتين تستهل الاستعدادات لكوبا أمريكا في غياب ميسي

بدأ منتخب الأرجنتين مرانا شارك فيه 11 لاعبا استعدادا لخوض منافسات كوبا أمريكا 2019 في البرازيل، في غياب القائد ليونيل ميسي الذي سينضم للمجموعة الثلاثاء المقبل بعد وصوله إلى البلاد، حسبما أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم.



وخاض المران كل من الحارس أجوستين مارشسين، والمدافعون نيكولاس تاليافيكو وراميرو فونس موري ورنزو سارابيا ونيكولاس أوتاميندي، ولاعبو الوسط رودريجو دي باول وجيوفاني لو سيلسو ولياندرو باريديس وجيدو رودريجيز وروبرتو بيريرا، والمهاجم سيرخيو أجويرو.



وتحدث المدرب ليونيل سكالوني، ومدير المنتخبات الوطنية سيزار لويس مينوتي، مع اللاعبين في بداية المران الذي شمل تدريبات مثل اللعب في مساحات محدودة، والحفاظ على الكثافة من أجل استرداد الكرة في أقل وقت ممكن.



ومن المنتظر أن ينضم ميسي والمدافع جيرمان بيزيلا، ولاعبو الوسط أنخيل دي ماريا وماركوس أكونيا والمهاجمون لاوتارو مارتينيث وباولو ديبالا، إلى تجمع "الألبيسيليستي" يوم الثلاثاء.



أما حارسا المرمى فرانكو أرماني وإستيبان أندرادا والمدافع خوان فويث ولاعب الوسط إيزيكيل بالاسيوس والمهاجم ماتياس سواريز، فسيلحقون بمعسكر المنتخب الأرجنتيني حين تنتهي التزاماتهم مع فرقهم.



ويلعب منتخب الأرجنتين على أرضه مباراة ودية أمام نيكاراجوا في السابع من الشهر المقبل، قبل أن يتوجه إلى البرازيل للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا التي تنطلق في 14 يونيو المقبل وتنتهي في السابع من يوليو المقبل.