الفتح السعودي يعلن أولى صفقاته في الميركاتو الصيفي

أزاح نادي الفتح السعودي الستار عن أولى صفقات الفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بالتعاقد مع المحترف المغربي مروان سعدان.



ونشر المركز الإعلامي التابع للفتح مقطع فيديو يظهر مهارات الوافد الجديد للفريق.



ومن المقرر أن يخضع سعدان للكشف الطبي في المقر الرئيسي للفريق، قبل توقيع عقود انضمامه للفتح بشكل رسمي.



وخاض سعدان عدة تجارب احترافية قبل الدوري السعودي، حيث برز اسمه في عدد من الأندية التي لعب لها ومنها تشايكور ريزا سبور التركي والفتح الرباطي المغربي.



يذكر أن الفتح أنهى الموسم المنقضي من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، في المركز التاسع برصيد 35 نقطة، مسجلًا 32 هدفًا، فيما استقبل 45.