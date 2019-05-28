محمد بن زايد يترأس اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار

ترأس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الإثنين، اجتماع مجلس إدارة جهاز أبوظبي للاستثمار "أديا".



حضر الاجتماع الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، والشيخ محمد بن خليفة آل نهيان عضو المجلس التنفيذي، ومحمد حبروش السويدي، وخليل محمد شريف فولاذي، ومصبح خميس المزروعي مقررا، ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.



واستعرض الاجتماع المواضيع المدرجة على جدول الأعمال كما تم استعراض المشاريع والبرامج والإنجازات التي تم تحقيقها والسبل الكفيلة بمواصلة الريادة والتنافسية وتعزيز الموقع الاستثماري للجهاز على الخارطة العالمية.