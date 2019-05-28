القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
اقتصاد
الثلاثاء 28/مايو/2019 - 12:11 ص

إيكونوميست: طفرة في التوظيف بالدول الغنية

إيكونوميست
إيكونوميست
dostor.org/2645734

يشهد العالم الغني طفرة غير مسبوقة في معدلات التوظيف، حيث إن فرص العمل ليست وفيرة فحسب، بل إنها تتحسن أيضًا، في حين تهدد الآلات العمال في الدول النامية بجعلهم عاطلين عن العمل.

وفي تقرير نشرته مجلة "إيكونوميست" البريطانية، قالت إن الرأسمالية تعمل على تطوير العمال بوتيرة أسرع مقارنة بالوضع منذ سنوات حينما كان انكماش الأسواق يحد من قدرة العمال على المساومة.

وأشارت المجلة إلى أنه في أمريكا يبلغ معدل البطالة 3.6٪ فقط، وهو أدنى معدل في نصف قرن.

وأوضحت أن ثلثي أعضاء "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية"، وهو نادٍ لبلدان أغلبها من الدول الغنية، تحظى بمعدلات توظيف ذات مستويات عالية في الفئة العمرية بين 15 و64 عاما.

وفي اليابان 77٪ من أصحاب هذه الفئة العمرية لديهم فرص عمل، بزيادة 6 نقاط مئوية خلال 6 سنوات، بينما يعمل البريطانيون هذا العام على تسجيل 350 مليار ساعة في الشهر.

وتتمتع ألمانيا بثروة من عائدات الضرائب بعد زيادة حجم قوتها العاملة، وحتى في فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، حيث لا يزال معدل البطالة مرتفعا نسبيا، فإن توظيف من هم في سن العمل تقترب من مستويات عام 2005 أو تتجاوزها.

وأوضحت إيكونوميست أن ازدهار الوظائف في العالم الغني جاء نتيجة عقد من التحفيز الاقتصادي والانتعاش منذ الركود الكبير، لكنه يعكس أيضا التحولات الهيكلية، حيث أصبح السكان أكثر تعليما.

ولفتت إلى أن المواقع الإلكترونية أثبتت فعاليتها في مطابقة الوظائف الشاغرة والمتقدمين المؤهلين، فضلا عن توفير المزيد من الفرص للسيدات.

وبحسب إيكونوميست قادت النساء معظم النمو في معدل التوظيف في العالم الغني منذ عام 2007، بيد أن هذا لا علاقة له بالسياسات المؤيدة للأسرة في أوروبا، حيث إنه منذ عام 2015 ساد هذا الاتجاه في أمريكا أيضا.

اقرأ أيضًا
منذ يومين

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى

منذ أقل من شهر

"المالية": 1.5 تريليون جنيه حجم المصروفات فى موزانة الدولة الجديدة

منذ أقل من شهرين

غدًا.. "العربية للتصنيع" توقع عقد تصنيع 10 قطارات للخط الثالث للمترو

منذ أقل من شهرين

البنك الدولي يشيد ببرنامج مصر للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي

منذ شهرين

فاروس تتوقع تثبيت أسعار الفائدة حتى سبتمبر

منذ أكثر من شهرين

"طلعت": بدء الأعمال الإنشائية لمدينة المعرفة الرقمية خلال شهرين

الآن

وزير التجارة البريطاني: نتطلع لشراكات جديدة مع مصر

استشهاد سوري في هجوم إسرائيلي على موقع عسكري بالقنيطرة

"تذكرتي" تقدم 4 نصائح للجماهير لحضور بطولة الأمم الإفريقية

"مصر للطيران" تلغي رحلتيها إلى الخرطوم غدًا

ads
ads
الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 20192020

رسميًا.. العين يعلن رحيل الرباعي الأجنبي‎

روبرتو مارتينيز يوافق على تدريب برشلونة

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الرئيس نيوز

قيادات أحزاب معارضة تكشف لـ"الرئيس نيوز": تفاصيل "الجبهة الجديدة"

ماذا علاء مبارك لرجل نصحه بـ"الاعتذار للمصريين" عن حكم والده؟

قضاة السودان يعلنون بدء "إضراب عام"

الجزائر: اكتشاف حقل جديد للغاز في "تندوف" جنوب غرب البلاد

"ترامب" يناقض نفسه: إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة"

كشكول

١٠ يونيو آخر موعد لتلقي التظلمات من نتائج طلاب الشهادة الاعدادية بالعمرانية

إحالة ملاحظ بلجان الدبلومات في الفيوم للتحقيق

هدوء بمقار اعتذارات المعلمين الغير راغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

وكيل "بور سعيد" ينعي وفاة ملاحظ خلال أداء عمله بلجان الدبلومات

محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير خطوط السرفيس استعداداً لامتحان الثانوية

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

طلاء ثوري صالح للأكل يحفظ الخضروات والفواكه

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

المسحراتى ونداء "اصحى يا نايم" من أهم الطقوس الرمضانية

الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎