حكومة اليمن تطالب بتصحيح مسار "إعادة الانتشار" بالحديدة

بحث الجنرال الدنماركي مايكل لوليسجارد، كبير المراقبيين الدوليين في الحديدة اليمنية، وفريق الحكومة اليمنية إعادة تفعيل اجتماعات إعادة الانتشار بمدينة وموانئ الحديدة، وذلك في سياق إعادة ترميم الثقة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة.



وقال مصدر مسؤول، إن لقاء الفريق الحكومي بلجنة إعادة الانتشار ورئيس اللجنة لوليسجارد في عدن، لم يخرج بأي نتائج وتم تأجيل اللقاءات إلى ما بعد عيد الفطر.



وجدد الفريق الحكومي رفضه لمسرحية الانسحاب في موانئ الحديدة، معربا عن أسفه بأن ذلك يحدث بمباركة أممية تحت مبرر غياب الثقة والمرونة وأنه يعد بمثابة شرعنة ونسف وتجاوز لاتفاق ستوكهولم والخطة المعدلة الأخيرة المتصلة بالحديدة.



وطالب الفريق بسرعة إيجاد صيغة لتصحيح مسار تنفيذ بنود مرحلة إعادة الانتشار الخاصة بالانسحابات في موانئ الحديدة وتقييم الموقف بالأفعال وإعادة النظر والإيفاء بما تم الالتزام به دون تأويل أو تفسير وحفظ ماء الوجه بمراجعة آليات الاتفاق من النقطة التي تم الانحراف منها قبل فوات الأوان.



وتوترت العلاقة بين الحكومة اليمنية والأمم المتحدة لا سيما المبعوث الدولي مارتن جريفيث بعد ترحيبه ومباركته في جلسة مجلس الأمن منتصف مايو الجاري للإعلان المزعوم لمليشيا الحوثي بتنفيذ إعادة الانتشار أحادي الجانب، دون السماح للجنة الثلاثية المشتركة بالرقابة، وهو ما اعتبرته الحكومة شرعنة واضحة لخطوات الانقلابيين.