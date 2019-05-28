الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بداية من اليوم

قال الدكتور أحمدعبدالعال، رئيس الهئية العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الارتفاع التدريجي بداية من يوم الثلاثاء يتراوح بين درجتين و3 درجات وتصل ذروتها يوم الخميس مسجلة 38 درجة مئوية على القاهرة.



وأضاف "عبدالعال"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن ارتفاع درجات الحرارة الذي شهدته البلاد الأيام الماضية ووصلت إلى 46 درجة مئوية أمر طبيعي في النصف الثاني من فصل الربيع، ويحدث مرة واحدة في العام وسجل أقصى معدل له 48 درجة في عام 1988م.



وأوضح رئيس الأرصاد الجوية أن درجات الحرارة في فصل الربيع تسجل أعلى معدل من فصل الصيف؛ إلا أن انخفاض نسبة الرطوبة لا يؤدي للشعور بالحرارة المرتفعة، بعكس فصل الصيف الذي يسجل نسبة رطوبة عالية تؤدي للشعور بالحرارة رغم انخفاض درجاتها مقارنة بفصل الربيع.



وأشار إلى أن الأيام المتبقية من فصل الربيع ستشهد ارتفاع في درجات الحرارة أعلى من فصل الصيف؛ إلا أن نسب الرطوبة تكون أقل بكثير ويمكن تقبلها مع الصيام.