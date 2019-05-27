الغربية تعلن استعدادها لامتحانات الثانوية العامة

أكد محافظ الغربية هشام السعيد أن المحافظة أنهت استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة المقرر انطلاقها يوم 8 يونيو المقبل في 104 لجان على مستوى المحافظة تستهدف امتحان 34 ألفًا و532 طالبًا وطالبة.

ووجه محافظ الغربية وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير كافة سبل الراحة للطلاب أثناء الامتحانات، مع مراجعة تجهيزات اللجان وتزويدها جميعًا بمراوح مطابقة للكود التأميني للطلبة.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية محمد فاروق إنه تم تجهيز 104 لجان على مستوى الإدارات التعليمية العشر، بالإضافة إلى تأمين جميع اللجان من خلال بروتوكول التعاون بين التربية والتعليم ومديرية الأمن.

وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وغرف عمليات في كل إدارة تعليمية لتلقي أي شكاوى.