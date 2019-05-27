القاهرة : الثلاثاء 28 مايو 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:23 ص

إيران تناقض نفسها بالدعوة لـ"معاهدة عدم الاعتداء" مع الخليج
09:06 م

الطاروطى: تعلمت المقامات الموسيقية من الملحنين.. ونشأت فى «عائلة قرآنية»
09:27 م

عمرو قطايا: «مصر دولة بحرية» هدفها استعادة مكانة الأسطول المصرى
02:28 م

كلمة الرئيس السيسي بمناسبة يوم إفريقيا مترجمة للفرنسية
09:33 ص

رسميًا.. السعودية ترفع الحظر عن البصل المصرى
11:09 م

شاهد.. فيديو ترويجي لـ"تميمة" كأس الأمم الإفريقية 2019
03:56 م

رئيس الوزراء يسحب الجنسية المصرية من 4 مواطنين
11:49 ص

الوزراء ينفى إلغاء فترة سماح سداد فاتورة التليفون الأرضي
09:56 م

محمد أنور: لا توجد منافسة بين نجوم «مسرح مصر» (حوار)
02:14 ص

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"
01:22 ص

كوريا الشمالية: واشنطن انتهكت سيادتنا باحتجاز سفينتنا
03:35 م

"بعدما حرمته الكنيسة".. ماذا قال البابا شنودة عن نظمي لوقا؟
الثقافة
الإثنين 27/مايو/2019 - 11:47 م

عرض المارستان ضمن لقاء شباب المخرجين بالإسكندرية

عرض المارستان ضمن
أ ش أ
dostor.org/2645718

استضاف قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، مساء اليوم، العرض المسرحي "المارستان" لفرقة بورسعيد المسرحية، ضمن عروض اللقاء الثاني لشباب المخرجين، الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويختتم فعالياته السبت القادم.

العرض المسرحي "المارستان" عن رواية بنفس الاسم للكاتب محمد الجيزاوي، سينوغرافيا وإخراج محمد حمزة، مخرج منفذ سها عبدالرحيم، ديكور محمد الأسمر، ملابس شيرين الدقاق، إعداد موسيقي محمد حمزة، موسيقى بيتر سامي، ميسون إبراهيم، أداء الممثلين عمر الحلوجي سامح بدرة، محمد رزق، إبراهيم هيكل، عالية شلبي، مينا سمير، نور الحديدي، منة البسيوني، رضوى ايهاب، محمد جابر، أحمد رجب، إسلام الجيلاني، أحمد جمال، سارة فؤاد، إبراهيم أبو سليمة، محمد صبري، محمد أبوجمعة، روان البدري، منة العجمي، عبده نوفل.

تجدر الاشارة إلى أن اللقاء الثاني لشباب المخرجين افتتحت فعالياته الثلاثاء الماضي، ويترأسه الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتكون لجنة التحكيم من المخرج دكتور جمال ياقوت، الناقدة دكتورة سامية حبيب، الفنان محمد دسوقي، الفنان إيهاب حمدي، الفنان وائل عبدالله، الناقد خالد رسلان، والمخرج عادل حسان.

اقرأ أيضًا
منذ 6 أيام

الروائية العُمانية جوخة الحارثى تحصد "مان بوكر الدولية"

منذ أقل من شهرين

وزير الآثار: الإعلان عن كشفين جديدين بالأقصر الأربعاء

منذ 4 شهر

مترجم «صلاة لأجل مارلين مونرو»: الشقراء المغرية كانت «شاعرة حزينة»

منذ 4 شهر

الواثق.. قصة 50 سنة مسؤولية في حياة محمد بن راشد

منذ 6 شهر

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى

منذ 6 شهر

العبقري الملحد.. خطاب لـ«أينشتاين» يباع بـ3 ملايين دولار: الدين خرافة.. واليهود ليسوا شعب الله المختار

الآن

وزير التجارة البريطاني: نتطلع لشراكات جديدة مع مصر

استشهاد سوري في هجوم إسرائيلي على موقع عسكري بالقنيطرة

"تذكرتي" تقدم 4 نصائح للجماهير لحضور بطولة الأمم الإفريقية

"مصر للطيران" تلغي رحلتيها إلى الخرطوم غدًا

ads
ads
الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

ألبومات الصور

تتويج نادي الزمالك بالكونفيدرالية

جماهير الزمالك تحتفل بالفوز بكأس الكونفيدرالية

احتفالات جمهور الزمالك فى ميت عقبة بالفوز بالكونفدرالية الأفريقية

الزحف الأبيض.. جماهير الزمالك بطل نهائي الكونفدرالية الأول

رياضة

تعرف على الأندية المتأهلة لدوري أبطال أوروبا 20192020

رسميًا.. العين يعلن رحيل الرباعي الأجنبي‎

روبرتو مارتينيز يوافق على تدريب برشلونة

نجم الساعة

بعد 3 سنوات من البطولة المطلقة.. ياسر جلال يتألق في "لمس أكتاف"

الأكثر قراءة

اتحاد الكرة يحدد موعد مباراة الأهلي والزمالك

الأرصاد تفجر مفاجأة حول حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

بينهم لاعب كرة قدم.. تأجيل محاكمة 44 متهمًا بـ"ولاية سيناء"

الأرصاد: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة بدءًا من الغد

الرئيس نيوز

قيادات أحزاب معارضة تكشف لـ"الرئيس نيوز": تفاصيل "الجبهة الجديدة"

ماذا علاء مبارك لرجل نصحه بـ"الاعتذار للمصريين" عن حكم والده؟

قضاة السودان يعلنون بدء "إضراب عام"

الجزائر: اكتشاف حقل جديد للغاز في "تندوف" جنوب غرب البلاد

"ترامب" يناقض نفسه: إيران لديها الفرصة لتكون "دولة عظيمة"

كشكول

١٠ يونيو آخر موعد لتلقي التظلمات من نتائج طلاب الشهادة الاعدادية بالعمرانية

إحالة ملاحظ بلجان الدبلومات في الفيوم للتحقيق

هدوء بمقار اعتذارات المعلمين الغير راغبين في المشاركة بامتحانات الثانوية العامة

وكيل "بور سعيد" ينعي وفاة ملاحظ خلال أداء عمله بلجان الدبلومات

محافظ كفرالشيخ يكلف بتوفير خطوط السرفيس استعداداً لامتحان الثانوية

الأمصار

وزير الخارجية الأردني مع دبلوماسية سويدية الأوضاع في المنطقة

مسؤول فلسطيني: محمود عباس يدعو قادة العرب لمقاطعة ورشة البحرين

لحظات رعب عاشها ركاب طائرة عقب تحطم قمرة القيادة

مستشار النمسا: نعيش فترة صعبة من التحديات وسحب الثقة مؤامرة حزبية

طارق حامد المقاتل الذي لم يسقط سيفه أبداً

مرايا الابداع

قصيدة ٢

قصيدة ١

ads
منوعات

طلاء ثوري صالح للأكل يحفظ الخضروات والفواكه

العلماء يحددون أخطر المواد الغذائية على الحوامل

المسحراتى ونداء "اصحى يا نايم" من أهم الطقوس الرمضانية

مقالات الرأي
اشرف عبد الشافي

​ أشرف عبدالشافى يكتب: بعت توفيق الحكيم بكام يا "معلم"؟!

ثروت الخرباوي

​ "إله العنف".. هل مات عبدالرحمن السندى مقتولًا؟

المزيد
الصحة

في باكستان.. فريق طبي دولي يصل "قرية الإيدز"

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎