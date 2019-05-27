عرض المارستان ضمن لقاء شباب المخرجين بالإسكندرية

استضاف قصر ثقافة الأنفوشي التابع لفرع ثقافة الإسكندرية، مساء اليوم، العرض المسرحي "المارستان" لفرقة بورسعيد المسرحية، ضمن عروض اللقاء الثاني لشباب المخرجين، الذي تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، ويختتم فعالياته السبت القادم.



العرض المسرحي "المارستان" عن رواية بنفس الاسم للكاتب محمد الجيزاوي، سينوغرافيا وإخراج محمد حمزة، مخرج منفذ سها عبدالرحيم، ديكور محمد الأسمر، ملابس شيرين الدقاق، إعداد موسيقي محمد حمزة، موسيقى بيتر سامي، ميسون إبراهيم، أداء الممثلين عمر الحلوجي سامح بدرة، محمد رزق، إبراهيم هيكل، عالية شلبي، مينا سمير، نور الحديدي، منة البسيوني، رضوى ايهاب، محمد جابر، أحمد رجب، إسلام الجيلاني، أحمد جمال، سارة فؤاد، إبراهيم أبو سليمة، محمد صبري، محمد أبوجمعة، روان البدري، منة العجمي، عبده نوفل.



تجدر الاشارة إلى أن اللقاء الثاني لشباب المخرجين افتتحت فعالياته الثلاثاء الماضي، ويترأسه الفنان هشام عطوة نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وتتكون لجنة التحكيم من المخرج دكتور جمال ياقوت، الناقدة دكتورة سامية حبيب، الفنان محمد دسوقي، الفنان إيهاب حمدي، الفنان وائل عبدالله، الناقد خالد رسلان، والمخرج عادل حسان.