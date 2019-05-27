الأهلي يواصل تدريباته في التتش

واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي، مساء اليوم، تدريباته تحت قيادة المدير الفني مارتن لاسارتي في ملعب التتش بالجزيرة.



وانتظم وليد أزارو، مهاجم الفريق في المران الجماعي، وشارك أزارو في مران الفريق بعد تعافيه من آلام الكتف التي اشتكى منها عقب انتهاء مباراة الإسماعيلي الأخيرة في بطولة الدوري العام.



وخصص مارتن لاسارتي، فقرة في مران الفريق للتدريب على العرضيات والتصويبات، واشتملت في بدايتها على جانب بدني، وأشرف على تنفيذ هذه الفقرة سامي قمصان وسبيستيان، المدربان المساعدان، وأليخاندرو خافيير، مخطط الأحمال.



كما شهد مران الأهلي إجراء تقسيمة قوية؛ أشرف عليها مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق، ومحمد يوسف، المدرب العام، وحرص الجهاز الفني على الحديث إلى اللاعبين أكثر من مرة لتنفيذ بعض التعليمات الفنية.



من ناحية أخرى، أدى أحمد الشيخ، لاعب الفريق جلسة في صالة الألعاب الرياضية، مساء اليوم، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش، ويخضع الشيخ إلى برنامج علاجي وتأهيلي بعد تعرضه لكدمة في كاحل القدم، أبعدته عن المشاركة في المران الجماعي.

وكان الجهاز الفني أكّد جاهزية الشيخ للمشاركة في مران الفريق في غضون أسبوع بعد تعافيه بشكل نهائي من آثار الكدمة التي تعرض لها.



وخاض يوسف علاء وصلاح أحمد، ثنائي فريق الشباب تدريبات تأهيلية على هامش مران الفريق الأول بالنادي الذي أقيم على ملعب التتش.ويعاني يوسف (كابتن فريق الشباب) من إصابة في العضلة الخلفية فيما اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية.

وخاض ثنائي الشباب تدريبات تأهيلية، تحت إشراف طارق عبد العزيز، أخصائي التأهيل بالنادي.