فرج عامر: آمال كثيرة على القمة العربية لمواجهة الاعتداءات الإيرانية

أكد النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن هناك آمال عديدة تعقدها شعوب المنطقة العربية على القمة العربية المقررة يوم الخميس المقبل، للرد على الاعتداءات الإيرانية من ناحية واتخاذ إجراءات من شأنها حماية الدول الخليجية والمصالح الاقتصادية.



وأشار عامر، في بيان له، إلى أن إيران تحاول الضغط على الدول العربية لضمان وجود لها في اليمن وسوريا وكذلك لحسابات أخرى في ملفات الطاقة والغاز، بما يتطلب موقف حاسم من الدول العربية، يؤكد للعالم أن المنقطة قادرة على حماية نفسها من أي اعتداءات خارجية.



ولفت إلى أنه إذا شعرت إيران بأن الدول العربية متفرقة ولن تقف ضدها حال الاعتداء على دول الخليج فقد يعطيها ذلك ثقة ودافع لشن مزيد من العمليات التخريبية في الدول العربية.